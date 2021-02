GF Vip, sta succedendo di tutto: arriva la decisione di Mediaset (Di sabato 6 febbraio 2021) Guerra. Sembra che la miccia sia già esplosa. Nei giorni scorsi, la querelle, ha assunto toni troppo forti tra i due contendenti. Ormai lo strappo è troppo amplio e si passerà a denunce e tribunale. E pure Mediaset prende la sua posizione. Stefano Bettarini, con una decina di reality alle spalle, è stato squalificato dal Grande Fratello vip per una bestemmia e sui social non ha fatto sconti al conduttore. Senza pensare che il regolamento prevede una squalifica in caso di bestemmia. (Continua..) Bettarini sostiene di essere stato vittima di una profonda ingiustizia. Adesso spunta un’indiscrezione. Sembra che tra Signorini e Bettarini i rapporti siano tesissimi. Una fonte segreta ci dice: “Sono passati dalle parole alle vie legali”. Di Bettarini, intanto, non c’è traccia in studio al serale del Gf vip dopo la sua uscita. Ora anche Dagospia conferma che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) Guerra. Sembra che la miccia sia già esplosa. Nei giorni scorsi, la querelle, ha assunto toni troppo forti tra i due contendenti. Ormai lo strappo è troppo amplio e si passerà a denunce e tribunale. E pureprende la sua posizione. Stefano Bettarini, con una decina di reality alle spalle, è stato squalificato dal Grande Fratello vip per una bestemmia e sui social non ha fatto sconti al conduttore. Senza pensare che il regolamento prevede una squalifica in caso di bestemmia. (Continua..) Bettarini sostiene di essere stato vittima di una profonda ingiustizia. Adesso spunta un’indiscrezione. Sembra che tra Signorini e Bettarini i rapporti siano tesissimi. Una fonte segreta ci dice: “Sono passati dalle parole alle vie legali”. Di Bettarini, intanto, non c’è traccia in studio al serale del Gf vip dopo la sua uscita. Ora anche Dagospia conferma che ...

