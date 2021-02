Formazioni ufficiali Juve Roma | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021.ntus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo(3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca Leggi su Calcionews24.com