"Draghi fenomeno. E se Salvini...". Claudio Borghi, fragorosa inversione a U: come fregare Pd e M5s in un colpo (Di sabato 6 febbraio 2021) Se anche Claudio Borghi ha cambiato idea su Mario Draghi, significa che la Lega ora ci crede davvero. Insieme ad Alberto Bagnai, il responsabile economico del Carroccio fino all'altroieri era il portabandiera dell'euroscetticismo del partito di Matteo Salvini. come tale, non sono mai mancate le sue stilettate a Draghi, alla Bce e al potere finanziario dell'Unione europea. Quando gli chiedono conto della sua posizione sul premier incaricato, però, Borghi spiazza tutti: "E come dobbiamo metterla, ha ragione Giorgetti che Draghi è un fuoriclasse, il più esperto". Insomma, il Cristiano Ronaldo della politica italian, uno che "non può stare in panchina", per dirla con le parole del numero 2 di Salvini. "Se puoi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Se ancheha cambiato idea su Mario, significa che la Lega ora ci crede davvero. Insieme ad Alberto Bagnai, il responsabile economico del Carroccio fino all'altroieri era il portabandiera dell'euroscetticismo del partito di Matteotale, non sono mai mancate le sue stilettate a, alla Bce e al potere finanziario dell'Unione europea. Quando gli chiedono conto della sua posizione sul premier incaricato, però,spiazza tutti: "Edobbiamo metterla, ha ragione Giorgetti cheè un fuoriclasse, il più esperto". Insomma, il Cristiano Ronaldo della politica italian, uno che "non può stare in panchina", per dirla con le parole del numero 2 di. "Se puoi ...

Mauro93021178 : @andreaturcomi @PoliticaPerJedi Adesso sono tutti a 90 perché arriva il fenomeno Draghi, leccate di culo a destra e… - Mauro93021178 : @Tiziana99296006 @fferrant @PoliticaPerJedi Le morti dipendono dalle ospedalizzazioni, decenni di tagli alla sanità… - benveduti : @Adnkronos Del tipo “ma se esistono i Draghi, non saranno mica loro a fare le scie chimiche...?” ???? #fenomeno - DaniR64 : RT @BansCollector: Draghi (il fenomeno, più che la persona in sé) é un po' come l'ultima fatica di Nolan : 'Tenet'. 'ci vogliono lauree in… - BansCollector : Draghi (il fenomeno, più che la persona in sé) é un po' come l'ultima fatica di Nolan : 'Tenet'. 'ci vogliono laur… -