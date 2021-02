Dazn vs Sky: svelate le cifre offerte per la Serie A (Di sabato 6 febbraio 2021) La partita per i diritti tv della Serie A 2021/24 entra nel vivo, dopo la maratona nei trattativa privata di venerdì in un hotel al centro di Milano. La giornata di trattative, durata quasi 10 ore, ha portato ai rilanci di Dazn e Sky, uniche rimaste in corsa per trasmettere il campionato nel prossimo triennio L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 6 febbraio 2021) La partita per i diritti tv dellaA 2021/24 entra nel vivo, dopo la maratona nei trattativa privata di venerdì in un hotel al centro di Milano. La giornata di trattative, durata quasi 10 ore, ha portato ai rilanci die Sky, uniche rimaste in corsa per trasmettere il campionato nel prossimo triennio L'articolo

capuanogio : La #SerieA tentata dall’offerta di #Dazn che è stata la più alta per garantirsi l’esclusiva di 7 partite a giornata… - MilanTV : Alle 13.45 siamo in diretta con un nuovo #matchday ???? #BolognaMilan da vivere insieme a @MilanTV ?? (Dazn a 230 di… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Dazn vs Sky: ecco le cifre offerte per i diritti tv della Serie A 2021/24 - stre7_1899 : RT @CalcioFinanza: Dazn vs Sky: ecco le cifre offerte per i diritti tv della Serie A 2021/24 - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Dazn vs Sky: ecco le cifre offerte per i diritti tv della Serie A 2021/24 -