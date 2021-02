Caro Draghi | ecco tutti gli errori di Conte da evitare Parla Cassese

Leggi su formiche

(Di sabato 6 febbraio 2021) I governi tecnici esistono solo sulla carta. Sabino, giudice emerito della Corte Costituzionale, non esita un momento: il governo1 “sarà politico”, con la p maiuscola. Professore, Marioè il nome giusto per ripartire? È il nome giusto per tre motivi. Il primo è che ha mietuto successi in Europa e noi abbiamo bisogno dell’Unione Europea. Il secondo è che ha grande esperienza di gestione (direzione generale del tesoro, Banca d’Italia, Banca centrale europea). Il terzo è che gode della fiducia dei mercati, di cui abbiamo enorme bisogno, avendo un pesante debito pubblico. Meglio un governo tecnico o politico? Non esistono governi tecnici, né il governolo sarà, come non lo sono stati i governi Ciampi, Dini e Monti. I governi sono regolati dalla Costituzione che li configura come organi ...