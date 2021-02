Andria, lavori sulla Sp 231 continuano i disagi soprattutto per i pendolari (Di sabato 6 febbraio 2021) Andria - I lavori di ampliamento della strada provinciale 231 (ex SS 98) nel tratto Andria - Canosa di Puglia stanno creando numerosi disagi a quanti percorrono un'arteria strategica per il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 febbraio 2021)- Idi ampliamento della strada provinciale 231 (ex SS 98) nel tratto- Canosa di Puglia stanno creando numerosia quanti percorrono un'arteria strategica per il ...

LaGazzettaWeb : Andria, lavori sulla Sp 231 continuano i disagi soprattutto per i pendolari - AndriaLiveIt : #Andria Questura, divieti al traffico veicolare su via Indipendenza per lavori manutenzione marciapiede. Le foto - comunediandria : Questura di Andria, Multiservice: divieti al traffico veicolare su via Indipendenza per lavori manutenzione straor… - VideoAndria : #andria: Andria: divieto al traffico veicolare su via dell’Indipendenza sino al 5 - PugliaReporter : Il #ponte sulla #Barletta - #Andria verrà ristrutturato immediatamente: sopralluogo del Sindaco dopo le segnalazion… -