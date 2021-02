Zona gialla, la svolta del Cts: ristoranti aperti anche a cena (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiristoranti aperti anche dopo le 18 nelle zone gialle, anche se con alcune limitazioni per contenere la diffusione del contagio. Ovviamente, entro i limiti temporali imposti dal coprifuoco, che al momento scatta alle 22.00 e con l’obbligo per i clienti di indossare le mascherine ogni qual volta si trovino in piedi e non seduti al tavolo per consumare le pietanze. Resta, inoltre, l’obbligo inserito già a maggio del metro di distanziamento tra i tavoli e la Zona di passaggio e continua a esistere l’obbligo del tetto massimo di 4 persone allo stesso tavolo se non conviventi. In più, i ristoratori saranno obbligati a esporre il bollino che indichi la capienza massima del loro locale. L’ok sarebbe arrivato dal Comitato tecnico scientifico che avrebbe stabilito che i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidopo le 18 nelle zone gialle,se con alcune limitazioni per contenere la diffusione del contagio. Ovviamente, entro i limiti temporali imposti dal coprifuoco, che al momento scatta alle 22.00 e con l’obbligo per i clienti di indossare le mascherine ogni qual volta si trovino in piedi e non seduti al tavolo per consumare le pietanze. Resta, inoltre, l’obbligo inserito già a maggio del metro di distanziamento tra i tavoli e ladi passaggio e continua a esistere l’obbligo del tetto massimo di 4 persone allo stesso tavolo se non conviventi. In più, i ristoratori saranno obbligati a esporre il bollino che indichi la capienza massima del loro locale. L’ok sarebbe arrivato dal Comitato tecnico scientifico che avrebbe stabilito che i ...

