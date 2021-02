WandaVision | Recensione del quinto episodio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Eccomi puntuale come ogni venerdì, pronto a parlarvi del nuovodi! La settimana scorsa col quarto, sono arrivate alcune risposte alle domande che ci eravamo posti. Ma quello che abbiamo visto è solamente una parte della storia, la parte che riguarda lo S.W.O.R.D. Mentre per la parte di storia inerente Wanda, ancora ci sono molte domande a cui la serie deve rispondere. Risposte che in parte, potrebbero arrivare già nelle prossime puntate. Anche se con molta sorpresa, oggi è uscito un solo. infatti si sono rivelate fake le voci che si erano sparse negli ultimi giorni, che vedevano nella programmazione di oggi l’uscita di 2 episodi. Questo perché in settimana sono trapelati dei leak su YouTube che contengono spoiler molto pesanti. Pero i Marvel Studios hanno deciso comunque di ...