Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 16 | 30

VIABILITA' DEL 5 FEBBRAIO 2021 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE OSTIENSE E Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA L'OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO ...

