Viabilità Roma Regione Lazio del 05-02-2021 ore 10 | 30

(Di venerdì 5 febbraio 2021)DEL 05 FEBBRAIOORE 10.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI INIZIAMO DALLA VIA FLAMINIA SULLA QUALE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO SI STA IN CODA ANCHE SULLAFIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DELLA CASTAGNETTA NUOVAMENTE IN DIREZIONECI SPOSTIAMO PER UN MOMENTO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA VIA DOMITIANA AL MOMENTO IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA MOLA DI GAETA E SAN PIETRO NEI DUE SENSI ED È CHIUSA AL MOMENTO LA PROVINCIALE 47 EMPOLITANA ALL’ALTEZZA DEL KM 12+400 IN LOCALITÀ CANTERANO CI SPOSTIAMO SUI ...