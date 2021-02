Smart working? Per lavoratori della comunicazione mai più senza | ma con regole

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In pochi lo avevano fatto prima. Poi, lo hanno fatto per settimane e mesi e oggi non ne vogliono più fare a meno. Ma vorrebbero più autonomia e, diritto alla disconnessione e innovazione tecnologica, e un lavoratore su due auspica per il sindacato un ruolo più rilevante nella organizzazione dellodel futuro. E’ la fotografia del ‘lavoratore agile’ nel settoreai tempi del coronavirus scattata dalla Uilcom, sindacato di categoriaUil. ‘, quale futuro? La ricerca di Uilcom per il lavoro che verrà’ è il titolo dell’indagine condotta in partnership con Variazioni. Lanciata nel corso dell’autunno 2020, poco prima che si aprisse la seconda fase pandemica, la ricerca è stata condotta da Variazioni, ...

DadoneFabiana : I dipendenti pubblici promuovono a pieni voti lo #smartworking e, da ministro che lo ha fortemente voluto come stru… - citynowit : #SmartWorking su base volontaria anche dopo la pandemia. L'iniziativa della Camera di Commercio di #ReggioCalabria ?? - ChelottiInfo : Top story: WINDTRE: innovativo accordo sindacale su smart working - Economia e Finanza - - InfoMarittime : Il quartier generale passa a Livorno. CIN comunica la decisione ai sindacati, che spingono sullo smart working e il… - VariazioniSrl : #SmartWorking quale futuro? Per i lavoratori della comunicazione mai più senza, ma con #regole - @Adnkronos Oggi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

... diritto alla disconnessione e innovazione tecnologica, e un lavoratore su due auspica per il sindacato un ruolo più rilevante nella organizzazione dellodel futuro. E' la fotografia ...... cosa fare con gli scontrini: bisogna conservarli? Come ottenere il cashback doppio al 20%: la procedura FASTNCLOUD Tutti i vantaggi del cloud per lo, spiegati da chi se ne intende. La ...In pochi lo avevano fatto prima. Poi, lo hanno fatto per settimane e mesi e oggi non ne vogliono più fare a meno. Ma vorrebbero più autonomia e regole, ...Complice, la pandemia, tutti abbiamo iniziato ad usare il web, i social e le piattaforme di video calls per motivi di lavoro, studio o semplicemente per rimanere in contatto con i nostri amici e pare ...