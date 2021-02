Si allarga il sostegno a Draghi, ok di Pd e Iv - Forza Italia conferma la fiducia per 'governo dei migliori' - No della Meloni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al secondo giorno di consultazioni del presidente del consiglio incaricato si allarga il sostegno a Mario Draghi . Oltre all'ok di Renzi (Iv), l'ex presidente Bce incassa l'endorsement del Pd. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al secondo giorno di consultazioni del presidente del consiglio incaricato siila Mario. Oltre all'ok di Renzi (Iv), l'ex presidente Bce incassa l'endorsement del Pd. Per ...

