Roma, paura nella notte all'Eurospin: scoppiato un incendio in Via Flaminia (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Via Flaminia, dalle 02:00 di questa notte, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un importante incendio scoppiato all'interno dell'Eurospin a Rignano Flaminio (km 33). In totale sono stati impiegati sei mezzi operativi, che stanno provvedendo allo spegnimento ed alla conseguente messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Sul posto, Funzionario VVF di servizio,118, Italgas e Carabinieri per quanto di loro competenza.

