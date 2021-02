Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 febbraio 2021 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla nel tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso, a Bolzano. La settimana passata gli inquirenti hanno fermato il figlio della coppia, Benno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il 30enne nega il reato, ma diversi indizi lo tradirebbero. Ora è spuntata anche una ragazza, con lui ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla nel tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso, a Bolzano. La settimana passata gli inquirenti hanno fermato il figlio della coppia, Benno, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Il 30enne nega il reato, ma diversi indizi lo tradirebbero. Ora è spuntata anche una ragazza, con lui ...

