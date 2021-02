Prince of Persia Remake slitta di nuovo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Annunciato lo scorso anno con uscita fissata per Gennaio 2021 ma successivamente rimandato a Marzo 2021, quest’oggi, ad annunciato è stato Ubisoft tramite un post su Twitter. Prince of Persia Remake non ce la fa e viene di nuovo rimandato Quando fu annunciato il Remake di Prince of Persia lo scorso anno, non venne accolto a braccia aperte, a causa della pessima qualità del titolo, il quale gli fece incassare non poche critiche da parte dei fan che sono cresciuti con la celebre trilogia. I feedback negativi convinsero Ubisoft a rimandare di 2 mesi circa l’uscita, al fine di migliorare quanto più possibile il gioco, a quanto pare però ad un mese circa dall’uscita Ubisoft ha deciso di rimandarlo ulteriormetne, questa volta senza indicare una nuova data, il che ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 5 febbraio 2021) Annunciato lo scorso anno con uscita fissata per Gennaio 2021 ma successivamente rimandato a Marzo 2021, quest’oggi, ad annunciato è stato Ubisoft tramite un post su Twitter.ofnon ce la fa e viene dirimandato Quando fu annunciato ildioflo scorso anno, non venne accolto a braccia aperte, a causa della pessima qualità del titolo, il quale gli fece incassare non poche critiche da parte dei fan che sono cresciuti con la celebre trilogia. I feedback negativi convinsero Ubisoft a rimandare di 2 mesi circa l’uscita, al fine di migliorare quanto più possibile il gioco, a quanto pare però ad un mese circa dall’uscita Ubisoft ha deciso di rimandarlo ulteriormetne, questa volta senza indicare una nuova data, il che ...

ArmandaGelsomin : RT @IGNitalia: Il remake di #PrinceOfPersia si è perso nelle sabbie del tempo. - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #PrinceOfPersia Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato a data da destinarsi. - badtasteit : Il remake di #PrinceofPersia: Le Sabbie del Tempo è stato rimandato a data da destinarsi - IGNitalia : Il remake di #PrinceOfPersia si è perso nelle sabbie del tempo. - ScreenplayersIT : Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake È stato posticipato a data da definirsi. Decisione prevedibile e che… -