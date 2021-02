(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sarà la campionessail testimonial prescelto dalper sbaragliare la concorrenza degli altri marchi nella fornitura di attrezzature e abbigliamento per ilin Francia. Il brand, già leader in sport individualitennis e golf, mira ora al mercato transalpino e per farlodi avereAmbasciatore la ventottenne giocatrice di Lione. In realtà, con questa scelta, intende proseguire il progetto iniziato lo scorso anno di contribuire allo sviluppo globale delattraverso il sostegno a coloro che ne sono primi protagonisti ovvero gli atleti. E chi meglio di un testimonial di alto livellola? Numero 36 del ranking del ...

MoliPietro : Padel: Team Wilson sceglie Alix Collombon come Ambassador - PadelSpain : .@denisperino se suma al Team @Siuxpadel_es con la Spyder Revolution ? #pádel #noticias #deportes - Jimocrazy : Denis Perino se suma al Team Siux con la Spyder Revolution - Zurineuranga : ????Passo dopo Passo???? continuiamo ad imparare e ad allenarci ogni giorno per migliorare. Verso l'infinito e oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Padel Team

Periodico Daily - Notizie

... i personal trainer di YOUR MORPHO TRAINER ed ildi Antonello Nigro Mental Coach. Ogni giocatore diprofessionista e non professionista potrà seguire i preziosi consigli grazie ad un ...Oltre ad undi professionisti, creato appositamente per la scuola, collaboreremo con campioni affermati in questo sport . Uno di questi è Michele Bruno, Campione Europeo con la Nazionale ...Alix Collombon, la campionessa di Padel, sarà Ambassador per il Team Wilson che vuole tentare la conquista del mercato francese ...MONREALE, 4 febbraio – L’idea era trapelata già diverse settimane fa e, con la recente istituzione della zona arancione in Sicilia, adesso, la competizione diventa realtà: l’impianto sportivo di via A ...