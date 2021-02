Napoli, K2 e Ghoulam in coro: “Stiamo bene, grazie per l’affetto” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I due difensori azzurri risultati oggi positivi al covid hanno commentato il loro stato di salute attraverso i profili Twitter. Questo il tweet di Koulibaly: “Come sapete sono positivo al covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. grazie per l’affetto”. Questo invece il tweet di Ghoulam: “In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanto affetto. grazie a tutti. Sono asintomatico, tornerò presto in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I due difensori azzurri risultati oggi positivi al covid hanno commentato il loro stato di salute attraverso i profili Twitter. Questo il tweet di Koulibaly: “Come sapete sono positivo al covid. Ma non ho sintomi e mi sento. Ci vediamo presto.per”. Questo invece il tweet di: “In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanto affetto.a tutti. Sono asintomatico, tornerò presto in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

