Lucas Mello, chi era il fratello di Dayane scomparso prematuramente (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lucas Mello, fratello della concorrente del GF Vip Dayane, è tragicamente scomparso a soli 27 anni. Lucas Mello è deceduto a causa di un incidente d'auto, il 3 febbraio 2021. Il giovane è venuto a mancare dopo lo schianto della sua auto con un camion. Secondo la Polizia Stradale Federale, l'autovettura avrebbe invaso l'altra corsia e si sarebbe scontrata con il veicolo di trasporto merci. Le ragioni dell'invasione sono ancora da accertare, ma per il momento è stato escluso il tentativo di sorpasso. L'autista del camion è un uomo di 55 anni che è rimasto illeso e che, sottoposto al test dell'etilometro, ha dimostrato di non aver bevuto alcolici. L'uomo ha dichiarato di aver guidato sempre in linea retta. Dopo il fortissimo schianto, le ruote del camion ...

