Lite stradale, colpisce 83enne al volto con un pugno e scappa: è caccia alla Mercedes (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un'aggressione nel vero senso della parola e tutto per motivi che definire futili è poco. Questa mattina un 83enne è stato colpito con un pugno in pieno volto da un ragazzo che, poi si è dato alla fuga. Il colpo sarebbe scaturito da un alterco nato per questioni stradali, l'83enne stava attraversando all'incrocio tra via Porta Rufina e via delle Poste e, pare, che sia stato toccato dall'auto guidata dal ragazzo. Da questo sarebbe nata una lita col giovane che è sceso dalla macchina e, dopo un breve scambio di battute, ha colpito l'uomo in pieno volto. Immediati i soccorsi con l'arrivo del 118 che ha trasportato lo sforunato pedone al San Pio, con una diagnosi di trauma facciale. Giunte anche le Forze dell'Ordine che hanno ...

