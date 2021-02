Lazio, disavventura per il ds Tare: aggredito da un pitbull (Di venerdì 5 febbraio 2021) Passeggiava con i suoi due cani all’Olgiata, dive vive da anni, quando è stato aggredito da un pitbull fuggito al padrone. Brutta disavventura per il ds della Lazio Igli Tare che, come riporta Repubblica, ha riportato anche leggere ferite. Ad avere la peggio è stato però la barboncina del dirigente laziale, morto nell’attacco del pitbull. Lo ha pianto il figlio del ds Tare, Eteinne, calciatore della Primavera della Lazio, che su Instagram ha postato due storie per saluTare il cane scomparso. La notizia dell’aggressione è stata confermato poi da un comunicato emesso dal consorzio dove Tare e la sua famiglia vivono, all’Olgiata, quartiere scelto da molti tesserati biancocelesti. “Spiace molto dover ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Passeggiava con i suoi due cani all’Olgiata, dive vive da anni, quando è statoda unfuggito al padrone. Bruttaper il ds dellaIgliche, come riporta Repubblica, ha riportato anche leggere ferite. Ad avere la peggio è stato però la barboncina del dirigente laziale, morto nell’attacco del. Lo ha pianto il figlio del ds, Eteinne, calciatore della Primavera della, che su Instagram ha postato due storie per saluil cane scomparso. La notizia dell’aggressione è stata confermato poi da un comunicato emesso dal consorzio dovee la sua famiglia vivono, all’Olgiata, quartiere scelto da molti tesserati biancocelesti. “Spiace molto dover ...

