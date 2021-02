Juric | “Mi aspetto una partita tosta a Udine Kalinic? Per me è fenomenale | serve pazienza”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A due giorni dalla trasferta di, Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così in conferenza stampa: Chesi aspetta? Come ci arrivate? “Miuna. L’anno scorso avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest’anno ci è andata bene, sebbene fossimo in piena emergenza. Arrivano da tanti risultati utili e difficilmente prendono gol. Hanno anche organizzazione difensiva, ma in generale sono molto organizzati. Ci aspetta unadifficile, poi abbiamo perso Ceccherini, mentre Vieira e Sturaro stanno recuperando. Ma alla fine abbiamo fatto una buona settimana”. Dopo il mercato dove colloca la squadra?“Sono strasoddisfatto di come siamo cresciuti in questo anno e mezzo: l’acquisto di Lasagna è un segnale del ...