Izzo infortunio, il calciatore del Torino: “Ho finto per evitare una combine” (Di venerdì 5 febbraio 2021) infortunio Izzo, il difensore in forza alla squadra granata fa sapere di avere simulato un ko fisico per non prendere parte al calcioscommesse. Giunge da parte di Armando Izzo una confessione decisamente clamorosa. Il calciatore del Torino, interrogato in Procura a Napoli in merito ad una inchiesta che riguarda un giro di calcioscommesse che sarebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021), il difensore in forza alla squadra granata fa sapere di avere simulato un ko fisico per non prendere parte al calcioscommesse. Giunge da parte di Armandouna confessione decisamente clamorosa. Ildel, interrogato in Procura a Napoli in merito ad una inchiesta che riguarda un giro di calcioscommesse che sarebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mediagol : #Torino, la confessione shock di Izzo: 'Simulai un infortunio per evitare una combine' - Fprime86 : RT @CorSport: Clamoroso #Izzo: 'Simulai un infortunio per evitare una combine' - Noovyis : (Calcioscommesse, Armando Izzo: “Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine”) Playhitmusic - - infoitsport : Izzo: ''Simulai un infortunio per non essere coinvolto in una combine'' -