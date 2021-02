‘Isola 15’ | slitta la data di partenza | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone Ilary Blasi, che sarà affiancata da un inviato di cui ancora non si sà il nome. Ciò che è certo è che il ruolo non verrà ricoperto da Alvin. L’inizio del reality era previsto per l’8 Marzo, una settimana dopo la finale del Gf Vip 5. Ora TvBlog.it ha anticipato che in realtà Mediaset vorrebbe posticipare la prima puntata a giovedì 11 marzo. Il motivo? Il lunedì, su Rai 1, andrà in onda Il Commissario Montalbano quindi per evitare lo sconto, l’inizio del programma slitterà. Dalla settimana successiva, però, l’appuntamento settimanale sarà doppio: il lunedì e il giovedì. Intanto, sul web è iniziato il toto-nomi, tra conferme e smentite. Voi chi vorreste vedere nelle vesti di naufrago? L'articolo proviene da Isa e Chia.