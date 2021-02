Governo, Renzi “da Iv sostegno, con Draghi Italia più forte” (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva accoglie l'appello del presidente della Repubblica e sosterrà il Governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici. Auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni alla Camera, con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Chi oggi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l'appello del presidente della Repubblica, non fa solo un errore politico”, ha aggiunto. Renzi poi ha voliuto ringraziari “chi in queste settimane difficili ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva in Italia Viva la pericolosa responsabile della crisi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Viva accoglie l'appello del presidente della Repubblica e sosterrà ilindipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici. Auspichiamo che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento”. Lo ha detto il leader diViva, Matteo, al termine delle consultazioni alla Camera, con il presidente del Consiglio incaricato Mario. “Chi oggi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l'appello del presidente della Repubblica, non fa solo un errore politico”, ha aggiunto.poi ha voliuto ringraziari “chi in queste settimane difficili ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva inViva la pericolosa responsabile della crisi. ...

gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - ilriformista : Corre voce che questo giornale sia renziano. Non è vero. È un giornale assolutamente indipendente, liberale, garant… - Tg3web : Matteo Renzi rivendica le scelte fatte. E a chi lo ha accusato di aver aperto una crisi incomprensibile replica: 'C… - VivianaP1511 : RT @Mark_DiDonato84: Invece con @nzingaretti, @vitocrimi, @luigidimaio, @robersperanza, @GiuseppeConteIT e @NFratoianni abbiamo goduto come… - infoitinterno : Governo: Renzi, 'veti? Non giudico altri, Iv ascolta appello Mattarella' -