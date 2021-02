Governo, c’è già la maggioranza: l’idea di Draghi per rinsaldarla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono bastate meno di 48 ore a Mario Draghi per mettere d’accordo tutti, o quasi. A oggi, salvo clamorosi colpi di scena, sulla carta già c’è una maggioranza di Governo. Pd, Leu, Iv appoggeranno il nuovo esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce. E questo già lo si sapeva. Meno sicuro era l’appoggio del M5s che però ieri ha fatto diverse aperture (Di Maio: “Abbiamo il dovere di mostrarci maturi”. Sempre nelle scorse 24 ore è poi giunto l’endorsement di Forza Italia, con Berlusconi che ha dato la sua ‘benedizione’ a Draghi e di conseguenza ha rotto l’asse interno del centrodestra (alle consultazioni infatti ognuno andrà in solitaria). Giorgia Meloni è irremovibile: nessun appoggio a un Governo Draghi, nella migliore delle ipotesi Fratelli d’Italia al posto ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Sono bastate meno di 48 ore a Marioper mettere d’accordo tutti, o quasi. A oggi, salvo clamorosi colpi di scena, sulla carta già c’è unadi. Pd, Leu, Iv appoggeranno il nuovo esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce. E questo già lo si sapeva. Meno sicuro era l’appoggio del M5s che però ieri ha fatto diverse aperture (Di Maio: “Abbiamo il dovere di mostrarci maturi”. Sempre nelle scorse 24 ore è poi giunto l’endorsement di Forza Italia, con Berlusconi che ha dato la sua ‘benedizione’ ae di conseguenza ha rotto l’asse interno del centrodestra (alle consultazioni infatti ognuno andrà in solitaria). Giorgia Meloni è irremovibile: nessun appoggio a un, nella migliore delle ipotesi Fratelli d’Italia al posto ...

