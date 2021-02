“Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017”: la tesi di un fisico di Harvard (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017”, a dichiararlo è il professore di fisica teorica e presidente del dipartimento astronomico di Harvard, Avi Loeb. In un’intervista rilasciata al New York Post il fisico sostiene che la visita sia avvenuta in concomitanza con il passaggio dell’asteroide Oumuamua. Il passaggio di Oumuamua Oumuamua fu osservato in transito nella nostra galassia nell’ottobre del 2017 e a partire da gennaio 2018 non fu più visibile dai microscopi. Venne subito riconosciuto come un corpo differente da qualsiasi altro osservato fino a quel momento, a causa della sua forma e della superficie. Si trattava di un oggetto interstellare, non proveniente quindi dal Sistema Solare. Oumuamua, che in hawaiano ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Glicinel”, a dichiararlo è il professore di fisica teorica e presidente del dipartimento astronomico di, Avi Loeb. In un’intervista rilasciata al New York Post ilsostiene che lasia avvenuta in concomitanza con il passaggio dell’asteroide Oumuamua. Il passaggio di Oumuamua Oumuamua fu osservato in transito nella nostra galassia nell’ottobre dele a partire da gennaio 2018 non fu più visibile dai microscopi. Venne subito riconosciuto come un corpo differente da qualsiasi altro osservato fino a quel momento, a causa della sua forma e della superficie. Si trattava di un oggetto interstellare, non proveniente quindi dal Sistema Solare. Oumuamua, che in hawaiano ...

RealEmisKilla : Stavo pensando: immaginatevi che davvero gli alieni ci tengono d’occhio, e ogni giorno vedono gente che fa i tik tok. Cosa penseranno? - JunkiesOnAHigh : Me: ok ora cerco arte creepy su pinterest Pinterest: lo sai che leonardo da vinci dipingeva gli alieni? - vmksupremacy : mi sono resa conto che potrebbe sembrare che io stia cercando di proteggere la mia testa con un tin foil hat tipo c… - Nicola50287206 : RT @Link4Universe: Come si nutrono gli umani? Questa è la foto che abbiamo mandato a eventuali alieni, nei dischi sulle sonde Voyager 1 e 2… - fuser_elche : @alessanprudente @DavidPuente Nel video non dice che il PCR non sia un test serio oltre al fatto che Mullis parlava… -