'Gf Vip 5', sulla casa vola un aereo per Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero: la reazione dell'ex compagna di Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 5 febbraio 2021) E' di qualche ora fa l'aereo che i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli – i Gregorelli – hanno fatto volare sulla casa del Grande Fratello Vip. Ma quello che questa volta ha particolarmente stupito è stato il contenuto molto particolare, ovvero la frase Eli&Ari donne top. We love you. #romeraci, chiaramente riferita a Elisabetta e ad Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e mamma del loro piccolo Leonardo. Proprio quest'ultima è apparta molto commossa e stupita del gesto che le fan del Gf le hanno riservato e non ha nascosto tutta la sua gioia che invece ha manifestato tramite delle Instagram Stories: Non ci posso credere, ho appena visto un video di ...

