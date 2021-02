GF Vip 5, Dayane Mello partecipa alla veglia funebre del fratello (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver appreso la notizia della morte del fratello Lucas, Dayane Mello non è uscita dalla Casa del Grande fratello Vip 5 ma ha potuto lo stesso partecipare alla veglia funebre tenutasi in Brasile. Il giovane è venuto a mancare nella notte del 2 febbraio 2021, a seguito di un incidente stradale. Una notizia, quest’ultima, lanciata dai media brasiliani e che successivamente è stata riportata a Dayane dagli autori del GF Vip 5. Come riporta sempre una fonte brasiliana, la produzione del reality ha permesso alla Mello di mettersi in contatto con alcuni parenti e di prendere parte alla veglia per lo scomparso. Vediamo insieme cosa è ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver appreso la notizia della morte delLucas,non è uscita dCasa del GrandeVip 5 ma ha potuto lo stessoretenutasi in Brasile. Il giovane è venuto a mancare nella notte del 2 febbraio 2021, a seguito di un incidente stradale. Una notizia, quest’ultima, lanciata dai media brasiliani e che successivamente è stata riportata adagli autori del GF Vip 5. Come riporta sempre una fonte brasiliana, la produzione del reality ha permessodi mettersi in contatto con alcuni parenti e di prendere parteper lo scomparso. Vediamo insieme cosa è ...

