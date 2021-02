Fiorentina Inter 0-2 | cronaca e tabellino

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive L’espugna il Franchi con il più classico dei ‘risultati all’inglese’, 2-0 in casa dellagrazie alle reti di Barella nel primo tempo e di Perisic nella ripresa. I nerazzurri si issano momentaneamente in testa alla classifica scavalcando il Milan che domenica affronterà il Crotone. Formazione viola che paga le pesanti assenze di Ribery, Castrovilli e Milenkovic e che spaventa Handanovic solo con la traversa di Bonaventura nel primo tempo. Queste le fasi salienti del match: Sintesi0-2 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Si parte al Franchi; primo possesso per ...

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Inter 0-2, rete di Perisic I. (INT) - ninoBertolino : RT @NonEvoluto: In #Cina non stanno trasmettendo #Inter #Fiorentina. PPTV (la tv di Suning) è indietro con i pagamenti e dall’Italia hanno… - RanocchiateBlog : Vincere contro la Fiorentina senza soffrire è dunque legale? #FiorentinaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Commenta per primo Si ferma Arturo Vidal . Il cileno, infatti, ha abbandonato il terreno di gioco del Franchi al 45' diper una contusione al ginocchio sinistro, come comunicato dal club nerazzurro tramite una nota ufficiale. - AGGIORNAMENTO Arturo #Vidal è stato sostituito al termine del primo tempo ...... hanno dato tanto all'e faranno scelte oculate nel rispetto della storia di questa società - ha detto l'amministratore delegato nerazzurro prima del fischio iniziale diai ...Finsice 0-2 la sfida tra la Fiorentina e l'Inter . Gara senza grandi tatticismi e tutto tutto sommato aperta, in particolare nella prima ...Colpo esterno per l'Inter che nel primo anticipo della 21ª giornata di campionato supera 2-0 la Fiorentina allo stadio Franchi e passa momentaneamente in vetta ...