Fiorentina-Inter 0-2 | Barella trascinatore | notte in vetta per i nerazzurri

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Al Franchi l’di Antonio Conte batte la2-0 e si porta inalla classifica in attesa del Milan. Grande prova di Brozovicapre la 21esima giornata di Serie A e decreta la vittoria deiche battono i viola 2-0. Successo importante per la squadra di Conte che momentaneamente si porta inalla classifica, in attesa che giochi il Milan. Al Franchisi è confermato uomo decisivo aprendo le marcature con un gran gol. La partita Squadre subito a viso aperto. Nei primi secondi di matchscatena il panico nella difesa viola, poco dopo invece contringe Dragowski ad un supervento per salvare il risultato.che abbassa la ...