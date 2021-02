Figc | Gravina ha disposto la sospensione definitiva dei campionati Dcps

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Considerata attentamente l’evoluzione della situazione pandemica nel nostro Paese, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Dott. Franco Carraro, il Presidente Federale Dott. Gabriele, haladi tutti iufficialidella stagione 2020/21.Sarà naturalmente possibile continuare lo svolgimento delle attività di allenamento in forma individuale secondo le disposizioni emanate dal Governo e dalle Autorità locali.Sarà cura della Divisione, appena DPCM ed evoluzione della pandemia lo permetteranno, organizzare tornei ludico ricreativi per tutte le squadre affiliate.Fermiamo l’attività agonistica ma non la voglia di scendere in campo; la formula a “raggruppamento”, valore ...

