Fiba Campania | L’aumento del canone demaniale marittimo farà fallire migliaia di piccole attività turistiche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’adeguamento delminimomette a “rischio fallimentodi”. È l’allarme della Federazione italiana imprese balneari (, che raccoglie le preoccupazioni di coloro che svolgono la lorosulle aree demaniali campane. “Si è passati, mediamente, da unminimo di poco meno di 400 euro l’anno, al quale aggiungere poi tutte le altre tasse e tributi, a undi partenza minimo di 2.500 euro”, spiega il presidente, Raffaele Esposito. Una “spesa folle perdi piccoli esercizi turistici che, inevitabilmente, faranno fatica e diverranno più poveri, indebitandosi per onorare questi ...

126 del 13 ottobre 2020, verso la quale ha da subito manifestato le giuste perplessità che oggi diventano ulteriori gravosi balzelli per chi dovrà pagare queste cifre. Recuperiamo ...'Non si può andare avanti così - denuncia Giuseppe La Franca , presidente di Confesercenti ... Ci rivolgiamo ancora una volta a Città Metropolitana e Regione per interventi decisi e ...