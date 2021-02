Eleonora Giorgi e “l’invidia” per la sorella Beatrice: “Le tagliai una ciocca a 15 anni” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Eleonora Giorgi è stata ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda ogni notte su Rai Radio 2. Durante la sua intervista, l’attrice è tornata a parlare dei traumi vissuti a causa del divorzio dei genitori e dei problemi di dipendenza dall’eroina. Dal racconto della sua infanzia è emerso un rapporto molto particolare con la sorella, caratterizzato da una sorta di invidia. L’adolescenza di Eleonora Giorgi Nel corso della sua intervista, Eleonora Giorgi ha fatto un grande tuffo nel passato. L’attrice ha infatti ricordato di aver vissuto gli anni dell’adolescenza nel pieno periodo del ’68 Europeo, nel quartiere del Parioli, dove lei e i suoi coetanei non riuscivano a rimanere indifferenti a quanto stava succedendo. Ha raccontato di essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)è stata ospite del programma radiofonico I Lunatici in onda ogni notte su Rai Radio 2. Durante la sua intervista, l’attrice è tornata a parlare dei traumi vissuti a causa del divorzio dei genitori e dei problemi di dipendenza dall’eroina. Dal racconto della sua infanzia è emerso un rapporto molto particolare con la, caratterizzato da una sorta di invidia. L’adolescenza diNel corso della sua intervista,ha fatto un grande tuffo nel passato. L’attrice ha infatti ricordato di aver vissuto glidell’adolescenza nel pieno periodo del ’68 Europeo, nel quartiere del Parioli, dove lei e i suoi coetanei non riuscivano a rimanere indifferenti a quanto stava succedendo. Ha raccontato di essere ...

