Draghi, tanti paletti ma fuori dalla porta (Di sabato 6 febbraio 2021) È il giorno dei paletti. Sfilano le delegazioni nelle due stanze di Montecitorio dove il presidente del Consiglio incaricato si trasferisce a turno, via l'uno avanti un altro. Prima di cominciare ogni incontro c'è giusto il tempo delle foto, di una breve ripresa. Nelle immagini si vede che aperto davanti a Draghi, sul tavolo, c'è il «facciario», quell'album fotografico che i commessi del Palazzo usano nei primi giorni della legislatura per riconoscere deputati e senatori. Un eccesso: chi ha davanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

