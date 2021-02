Draghi è cruciale anche per l'Ue (che perderà Merkel) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente Mattarella, con il discorso rivolto martedì agli italiani, ha scritto una pagina di storia non solo istituzionale e politica, ma anche costituzionale della Repubblica. Egli ha infatti dimostrato che di fronte alle “emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria”, la scelta tra andare a “immediate elezioni anticipate” o “dare immediatamente vita a un Governo, adeguato a fronteggiare” la gravità della situazione, quest’ultima fosse la scelta obbligata. Sergio Mattarella: capo dello Stato e dell’Unità Nazionale. In momenti cruciali nella storia italiana postbellica, e questo lo è, l’articolo della Costituzione che a mio avviso scandisce le scelte apicali è l’87, secondo il quale “Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Perché l’Unità Nazionale si può compromettere di fronte a una crisi che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente Mattarella, con il discorso rivolto martedì agli italiani, ha scritto una pagina di storia non solo istituzionale e politica, macostituzionale della Repubblica. Egli ha infatti dimostrato che di fronte alle “emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria”, la scelta tra andare a “immediate elezioni anticipate” o “dare immediatamente vita a un Governo, adeguato a fronteggiare” la gravità della situazione, quest’ultima fosse la scelta obbligata. Sergio Mattarella: capo dello Stato e dell’Unità Nazionale. In momenti cruciali nella storia italiana postbellica, e questo lo è, l’articolo della Costituzione che a mio avviso scandisce le scelte apicali è l’87, secondo il quale “Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Perché l’Unità Nazionale si può compromettere di fronte a una crisi che ...

Maumol : Tutte le forze politiche si avvicinano all'opzione Draghi e Conte promette collaborazione. Sono tutti tasselli di u… - Angeloman70 : @Marcell77640487 @valy_s @Yi_Benevolence @giulian28 @KellerZoe @alberto88ca @_iunius @Andunedhel @borghi_claudio… - mimmogammella2 : RT @laramps: Conte non lascia la politica. Per fortuna nostra e di Draghi: se Conte lascia, è più facile che i 5S (partito di maggioranza i… - StefaniaFalone : Governo, Molinari: 'Si sta componendo il mosaico della coalizione di Draghi, cruciale il ruolo di … - Salvo04384722 : RT @umanesimo: 1/n Sull'Unità del 3 giugno 1992, nascosto a pagina 11, comparve un articolo non firmato che raccontò un evento cruciale del… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi cruciale Draghi è cruciale anche per l'Ue (che perderà Merkel)

Con la Presidenza della Bce, Draghi ha trasformato una Banca di emissione in Banca centrale capace di una politica monetaria vera che nella specifica situazione del decennio passato ha salvato l'...

Governo Draghi, oggi Casaleggio e Grillo a Roma. Secondo giorno di consultazioni: Berlusconi guida la delegazione di Fi

... tornato a far sentire la sua voce critica sul sostegno al governo che sta tentando di comporre il presidente incaricato, Mario Draghi. Di certo ieri è stata una giornata cruciale per la virata dei 5 ...

Draghi è cruciale anche per l'Ue (che perderà Merkel) L'HuffPost Draghi al Governo, dai ristori ai licenziamenti: ecco cosa cambierebbe

La nomina di Mario Draghi a capo del Governo determinerebbe grandi cambiamenti in Italia. I ristori. Dal G30 di dicembre è emersa la necessità di limitare i ristori. Alcuni indizi sulle strategie che ...

Draghi è cruciale anche per l'Ue (che perderà Merkel)

Ha accettato un rischio grande e non necessario al suo “cursus honorum”, dimostrando molto coraggio. Tocca a lui rimettere l’Italia sia su un sentiero di sviluppo socio-economico durevole e guidare l' ...

Con la Presidenza della Bce,ha trasformato una Banca di emissione in Banca centrale capace di una politica monetaria vera che nella specifica situazione del decennio passato ha salvato l'...... tornato a far sentire la sua voce critica sul sostegno al governo che sta tentando di comporre il presidente incaricato, Mario. Di certo ieri è stata una giornataper la virata dei 5 ...La nomina di Mario Draghi a capo del Governo determinerebbe grandi cambiamenti in Italia. I ristori. Dal G30 di dicembre è emersa la necessità di limitare i ristori. Alcuni indizi sulle strategie che ...Ha accettato un rischio grande e non necessario al suo “cursus honorum”, dimostrando molto coraggio. Tocca a lui rimettere l’Italia sia su un sentiero di sviluppo socio-economico durevole e guidare l' ...