Dayane Mello ha appena abbandonato la casa: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 5 febbraio 2021) La decisione della modella arriva a qualche giorno dalla morte del fratello Lucas. Ignoti i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la casa a poche ore dalla puntata di venerdì 5 febbraio. Il Grande Fratello Vip fa sapere che Dayane Mello ha momentaneamente lasciato la casa per motivi personali. A qualche giorno dalla notizia della morte del fratello Lucas, la modella brasiliana ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà. "Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla casa per motivi personali", si legge nel tweet pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello. Ancora sconosciute le ragioni che l'hanno spinta ad abbandonare temporaneamente il gioco. L'uscita di Dayane Mello è solo temporanea

pomeriggio5 : La reazione degli inquilini del #GFVIP dopo la scomparsa del fratello di Dayane Mello #Pomeriggio5 - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - heartrosmello : RT @matteoduranti10: - alycien5 : @dayane_mello_fp Come fai a dirlo? -