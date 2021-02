Control Ultimate Edition - ecco come la next-gen trasforma un classico

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ha un posto speciale nel cuore del Digital Foundry. Non solo è uno dei migliori giochi del 2019, ma la revisione del motore grafico Northlight è capace di portare a schermo immagini davvero spettacolari, affiancate da una delle meglio riuscite implementazioni del ray tracing sul mercato. Remedy è riuscita a far girare il titolo (senza RT ovviamente) su last-gen, ma ora i possessori di Xbox Series e PlayStation 5 possono mettere alla prova il motore grafico, con risultati di tutto rispetto.rivelato direttamente da Remedy, i miglioramenti base sono identici su PS5 e Xbox Series X: 1440p e temporal upsampling fino a 4K.succede spesso, ci viene chiesto di scegliere tra due modalità grafiche: una con il cap a 30fps ma con i riflessi RT, e una a 60fps, ma senza RT. La piccola-gen di Microsoft, ...

AnGeL3DaRk3 : RT @Eurogamer_it: Control Ultimate Edition: 60fps o ray tracing, quale scegliere? La risposta la dà il #DigitalFoundry. - Eurogamer_it : Control Ultimate Edition: 60fps o ray tracing, quale scegliere? La risposta la dà il #DigitalFoundry. - leighalger1 : Control Ultimate Edition Ritual Intuition (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #ControlUltimateEdition - leighalger1 : Control Ultimate Edition Ritual Intuition (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #ControlUltimateEdition -

Ultime Notizie dalla rete : Control Ultimate

Multiplayer.it

Edition (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione ) pesa circa il 40% in meno su PS5 rispetto alla versione per Xbox Series X - S . Tale differenza è dovuta all'...Edition è giunto anche su console next - gen PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S , con Digital Foundry che non si è lasciato scappare l'opportunità di giocare il titolo di ...Il motore resta di 1340 cc, ma con una potenza di 190 cv e un’erogazione impareggiabile ai bassi e ai medi regimi e una coppia massima di 150 Nm a 7.000 giri. La velocità massima è autolimitata a 299 ...Control Ultimate Edition include il gioco base originale, i pacchetti espansione The Foundation e AWE e tutte le modalità di gioco aggiuntive. “Siamo davvero entusiasti che le persone possano finalmen ...