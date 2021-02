Calcio Napoli: Fabian Ruiz guarisce dal Covid, ma c’è un nuovo positivo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il centrocampista spagnolo del Calcio Napoli ha annunciato di essersi negativizzato dopo l’ultimo tampone effettuato, ma c’è una cattiva notizia per Gattuso. Ieri la guarigione di Fabian Ruiz, oggi un’altra positivita’ in casa Calcio Napoli. Il club azzurro, infatti, ha annunciato che “il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha Leggi su 2anews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il centrocampista spagnolo delha annunciato di essersi negativizzato dopo l’ultimo tampone effettuato, ma c’è una cattiva notizia per Gattuso. Ieri la guarigione di, oggi un’altra positivita’ in casa. Il club azzurro, infatti, ha annunciato che “il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha

SkySport : Napoli, rientra Fabian Ruiz: è guarito dal Covid - Sport_Mediaset : #Napoli, sorriso per #FabianRuiz: è negativo al #COVID19. Il centrocampista spagnolo lo ha annunciato via social: '… - SkySport : Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: è asintomatico. Le news - Sport_Mediaset : #Napoli, #Ghoulam positivo al #Covid: asintomatico e in isolamento. #SportMediaset - nobilta_miseria : RT @1926_cri: Un consiglio agli allenatori che accettano di allenare il Napoli: quando accettate dovete essere consapevoli che nel pacchett… -