Barbara D’Urso pubblica un selfie con Lamberto Sposini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sono passati quasi 10 anni. Era il 29 aprile 2011 quandofu colpito da ictus. Il conduttore stava per dare il via alla diretta sulle nozze tra William e Kate. Fu ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli, poi una clinica riabilitativa, ora una struttura privata. Eè andata a trovarlo e ha postato sui social una foto molto tenera, mentre sfiora il viso del conduttore. Un gesto bellissimo, quello della conduttrice Mediaset, che ha dato il via a tantissimi commenti di affetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.