Torta al cioccolato 1×2 | senza bilancia pronta in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 febbraio 2021)al1×2: il dolceLe ricette facili, sane, veloci e che ci fanno sporcare poco per creare dolci buonissimi e scenografici, non sono mai abbastanza, perché, con pochi minuti a disposizione, potremmo anche evitare di comprare del tutto merendine confezionate a tutto vantaggio di salute e portafoglio. credit foto Oggi ne proponiamo una, che per quantità e golosità può essere tranquillamente consumata in due, potrebbe essere il tocco finale di una cena romantica da consumare dallo stesso piatto.al1×2: Ingredienti Per la base: 6 cucchiai di farina, 6 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, 2 uova, 6 cucchiai di latte, 6 cucchiai di olio di semi, mezza bustina di lievito per dolci, mezza fialetta di aroma di ...