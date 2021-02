Torna la voglia di street style ma questa volta è local

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In principio era Scott Schuman. Nel 2005 un fotografo in cerca di identità, imbracciando la sua macchina fotografica, ebbe l’intuizione di catturare i migliori outfit della gente comune in giro per New York con l’intento di creare, citando testualmente le parole del pioniere, «un dialogo a doppio senso sul mondo della moda e del suo rapporto con la vita quotidiana». Ora a distanza di poco più di quindici anni dalla fondazione del blog The Sartorialist, rinasce la voglia di street style e si fa local, diramandosi in un reticolo di pagine Instagram nate sulla falsariga di Parisiens in Paris che altro non è di un modo di raccontare le città attraverso gli abiti e chi li indossa.