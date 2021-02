Thatcham Research - Sei tecnologie per la sicurezza

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo il centro di ricerca britannico, a far vincere la Volkswagen ID.3 nella competizione per il premio di Car of the year safety and technology awards, organizzato insieme alla rivista "What Car?", sarebbe stata la qualità costruttiva, assieme alle prestazioni dei suoi sistemi di prevenzione delle collisioni, come l'autonomous emergency braking (AEB), il lane departure support e il multi-collision braking di serie. Mentre la Tesla avrebbe conquistato la palma di Casa più tecnologica del 2020 grazie alle sue capacità di aggiornamento over-the-air. La ID.3 è un degno vincitore del Safety award: è economica, ecologica, completamente nuova e si dimostra affidabile nell'evitare le collisioni e nel proteggere passeggeri e altri utenti della strada in caso di incidente, ha commentato Matthew Avery, direttore della ricerca assicurativa di ...