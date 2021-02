Sogni di andare nello spazio con SpaceX? Ora c'è la lotteria (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elon Musk e SpaceX hanno annunciato il primo viaggio spaziale dedicato ai civili. Si chiamerà Inspiration4 e partirà, come dichiara la stessa società in nota ufficiale, non prima del quarto trimestre del 2021. «Oltre agli astronauti per la Nasa, Dragon (la capsula orbitale da trasporto) è stata progettata anche per trasportare astronauti commerciali in orbita terrestre. La prima missione totalmente dedicata ad astronauti commerciali avrà inizio dallo storico Kennedy Space Center della NASA in Florida» dichiara SpaceX. Missione spaziale ma con uomini normali L’equipaggio della missione sarà finanziato e guidato da Jared Isaacman, fondatore e ceo di Shift4 Payments, miliardario 37 enne che sta già sta studiando da pilota e da astronauta. Il miliardario fondatore della piattaforma tecnologica per pagamenti e transazioni online si occuperà di coprire i ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Elon Musk ehanno annunciato il primo viaggio spaziale dedicato ai civili. Si chiamerà Inspiration4 e partirà, come dichiara la stessa società in nota ufficiale, non prima del quarto trimestre del 2021. «Oltre agli astronauti per la Nasa, Dragon (la capsula orbitale da trasporto) è stata progettata anche per trasportare astronauti commerciali in orbita terrestre. La prima missione totalmente dedicata ad astronauti commerciali avrà inizio dallo storico Kennedy Space Center della NASA in Florida» dichiara. Missione spaziale ma con uomini normali L’equipaggio della missione sarà finanziato e guidato da Jared Isaacman, fondatore e ceo di Shift4 Payments, miliardario 37 enne che sta già sta studiando da pilota e da astronauta. Il miliardario fondatore della piattaforma tecnologica per pagamenti e transazioni online si occuperà di coprire i ...

