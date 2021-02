Siria, l’ex ambasciatore: “La strategia americana ha fallito” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La strategia americana in Siria? Fallimentare. A dirlo è Robert S. Ford, senior fellow presso il Middle East Institute ed ex ambasciatore nel Paese Siriano dal 2011 al 2014, sotto la presidenza Obama. Gli Stati Uniti, sottolinea l’ex ambasciatore Usa in Siria in un intervento pubblicato su Foreign Affairs, hanno cercato di usare la forza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lain? Fallimentare. A dirlo è Robert S. Ford, senior fellow presso il Middle East Institute ed exnel Paeseno dal 2011 al 2014, sotto la presidenza Obama. Gli Stati Uniti, sottolineaUsa inin un intervento pubblicato su Foreign Affairs, hanno cercato di usare la forza InsideOver.

