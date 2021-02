Sci alpino, a Garmisch ultimo appuntamento prima dei Mondiali. Paris e Innerhofer vogliono il podio (Di giovedì 4 febbraio 2021) ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo maschile prima dei Mondiali di Cortina. Dopo il fine settimana scorso con le donne protagoniste, a Garmisch questa volta tocca agli uomini-jet essere impegnata tra domani e sabato con un superG ed una discesa. Resta come spesso capita a Garmisch l’incognita del maltempo, che ha già portato alla cancellazione della prova di ieri e che aveva scombinato tutto il programma al femminile nel weekend scorso. E’ una due giorni importante in casa Italia, con Dominik Paris e Christof Innerhofer che hanno l’ultima occasione prima di Cortina per arrivare alla forma migliore. Entrambi sono in crescita di gara in gara, ma c’è bisogno di un grande risultato per presentarsi al 100% ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)per la Coppa del Mondo maschiledeidi Cortina. Dopo il fine settimana scorso con le donne protagoniste, aquesta volta tocca agli uomini-jet essere impegnata tra domani e sabato con un superG ed una discesa. Resta come spesso capita al’incognita del maltempo, che ha già portato alla cancellazione della prova di ieri e che aveva scombinato tutto il programma al femminile nel weekend scorso. E’ una due giorni importante in casa Italia, con Dominike Christofche hanno l’ultima occasionedi Cortina per arrivare alla forma migliore. Entrambi sono in crescita di gara in gara, ma c’è bisogno di un grande risultato per presentarsi al 100% ai ...

