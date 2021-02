Renzi: ora avanti fino al 2023, ho sentito l'odio su di me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non molla di un millimetro Matteo Renzi in una intervista su Repubblica, nel day after del Conte due e nelle prime ore di Draghi incaricato. La sua interdizione ha resoi impossibile il Conte ter e lui se ne rallegra: “E’ probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia più popolare, ma è certo che Draghi sia il più competente. Va bene così”. Un’intervista per non pentirsi di nulla e ribadire che non si trattava di poltrone ma di discontinuità e che dall’altra parte, dagli alleati (o ex alleati) c’è stato solo un muro. “Quando noi abbiamo tolto dal tavolo tutti gli elementi divisivi, sia sui nomi che sui contenuti, e loro hanno rilanciato su giustizia e Mes. Lì ho capito che era finita”. Renzi ribadisce che non era un problema di nomi, Boanfede, Arcuri e Azzolina ma di contenuti: “Per me serviva cambiare sia sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non molla di un millimetro Matteoin una intervista su Repubblica, nel day after del Conte due e nelle prime ore di Draghi incaricato. La sua interdizione ha resoi impossibile il Conte ter e lui se ne rallegra: “E’ probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia più popolare, ma è certo che Draghi sia il più competente. Va bene così”. Un’intervista per non pentirsi di nulla e ribadire che non si trattava di poltrone ma di discontinuità e che dall’altra parte, dagli alleati (o ex alleati) c’è stato solo un muro. “Quando noi abbiamo tolto dal tavolo tutti gli elementi divisivi, sia sui nomi che sui contenuti, e loro hanno rilanciato su giustizia e Mes. Lì ho capito che era finita”.ribadisce che non era un problema di nomi, Boanfede, Arcuri e Azzolina ma di contenuti: “Per me serviva cambiare sia sulla ...

