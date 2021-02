PS5 mastodontica? Non avete ancora visto quella creata da uno YouTuber spendendo $70 000!

(Di giovedì 4 febbraio 2021) LoZHC ha realizzato un record mondiale con la sua ultima trovata su YouTube, dato che l'utente è diventato l'orgoglioso proprietario della più grande console PS5 del mondo, che è 100 volte più grande della versione normale. Questa gigantesca PlayStation è costata la bellezza di $ 70.000 in totale. E funziona davvero! Nel suo video che mostra l'enorme PS5, ZHC afferma che la console pesa 500 libbre (quasi 227 Kg) ed è alta circa dieci piedi (poco più di 3 metri). Questo rende la console più alta di Lady Dimitrescu di Resident Evil Village... Ovviamente, non poteva mancare anche un enorme DualSense funzionante. Leggi altro...

