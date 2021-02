Pomeriggio 5, Guenda Goria in lacrime per la morte del fratello di Dayane Mello (Di giovedì 4 febbraio 2021) Guenda Goria, ospite a Pomeriggio 5, è scoppiata in lacrime dopo aver visto il servizio sulla scomparsa del fratello di Dayane Mello Nella puntata del 4 febbraio di Pomeriggio 5, si è discusso di famiglie dai rapporti complicati, tra cui quella di Walter Zenga e Brigitte Nielsen e non solo. Tra gli ospiti presenti in studio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Killian Nielsen, l’opinionista Karina Cascella e Guenda Goria. Prima di trattare l’argomento famiglie, Barbara D’Urso ha mandato in onda un servizio relativo alla scomparsa prematura di Lucas, fratello minore di Dayane Mello. Si è passato poi a Killian Nielsen, che ha raccontato di essere stato ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021), ospite a5, è scoppiata indopo aver visto il servizio sulla scomparsa deldiNella puntata del 4 febbraio di5, si è discusso di famiglie dai rapporti complicati, tra cui quella di Walter Zenga e Brigitte Nielsen e non solo. Tra gli ospiti presenti in studio, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Killian Nielsen, l’opinionista Karina Cascella e. Prima di trattare l’argomento famiglie, Barbara D’Urso ha mandato in onda un servizio relativo alla scomparsa prematura di Lucas,minore di. Si è passato poi a Killian Nielsen, che ha raccontato di essere stato ...

calabazababy : A Pomeriggio 5 c’è Guenda che piange per Dayane #TZVIP - sonomisterioso : ??Guenda scoppia a piangere a pomeriggio 5 per la perdità di Dayane?? #DayaneMello #guenda - eletw85 : Guenda che piange a pomeriggio 5 per quello che è successo a Dayane... ?? #rosmello #forzadayane - invoItino : oggi sono stata a scuola guida e ho passato tutto il pomeriggio con una mia amica (+like di guenda??) quindi sono r… - Ausilia15895875 : @Mary_Abruzz @bionda_fabiana Si guenda va a parlare della madre ahahahah ma non mi fare ridere e sia di pomeriggio… -