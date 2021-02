(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ex centrocampista della Juventus, Blaise, ha rilasciato un’intervista a Goal.com. Le sue dichiarazioni si riferiscono alla partita tra il Psg e il, con le accuse conseguenti di razzismo e il rinvio al giorno successivo. «Lo stop della partita tra PSG eper razzismo? Noie penso che quello sia stato il miglioro. Sono cose che non dovrebbero accadere nel calcio e nemmeno nella vita. Troppi episodi vengono fatti passare. E’ il momento di dire davvero stop. Io l’ho vissuto anche in Italia e avrei voluto che qualcosa del genere capitasse anche per noi. Non è stato così, ma per questo ti dico bravo». Su quell’assurda sera al Parco dei Principi aggiunge: «All’inizio non capivo cosa stesse succedendo. Giocavamo in ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Matuidi: «Psg-Basaksehir? Facemmo bene a fermarci. Noi siamo degli esempi» A - napolista : Matuidi: «Psg-Basaksehir? Facemmo bene a fermarci. Noi siamo degli esempi» A - udescri : @triglione72 Ramsey fragile ma non marcio, e ricordiamoci che al tempo avevamo ancora khedira emre can e matuidi. B… -

Ultime Notizie dalla rete : Matuidi Psg

ilnapolista

Secondo la Bild, Khedira non seguirà altri esuberi comee Higuain in avventure esotiche ... nella rosa di nomi ci sarebbero il giocatore delLeandro Paredes , che sarebbe inserito in uno ...... quando il talento delera un diciottenne alla caccia di minuti per imporsi in prima squadra. ... In posizione difensiva è stato grandioso, come era'.Matuidi a Goal.com: "Psg-Basaksehir? Facemmo bene a fermarci. Noi siamo degli esempi. Troppi episodi vengono fatti passare" ...L’ex centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Goal.com raccontando di aver subito razzismo anche ai tempi in cui era in Italia: “Va bene, la mia famiglia ...