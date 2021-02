Mattia | murale per Willy bella cosa | presto alte iniziative

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Un sorriso sincero e lo sguardo verso il futuro. Cosi’ vogliamo ricordareMonteiro Duarte con ilinaugurato questa mattina a Colleferro alla presenza dell’Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimo Valeriani, dell’Ater provincia di Roma, del Sindaco Pierluigi Sanna e della sorella Milena Monteiro Duarte.” “Abbiamo voluto rendere omaggio al giovane brutalmente ucciso lo scorso settembre nella citta’ con l’impegno di continuare a trasformare la tragedia in occasione di riflessione e crescita per tutta la comunita’ e soprattutto per le giovani e i giovani del territorio.” “, grazie all’emendamento approvato nella legge di stabilita’ regionale su mia proposta, nel Comune vedranno la luce anche una statua e una grande piazza bianca in suo onore e prendera’ in tutte le scuole superiori del Lazio il via ...